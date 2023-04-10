特斯拉有「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能，但也聽聞不少車禍悲劇的發生。有民眾日前行經國道五號南下路段，目擊一旁的白色特斯拉在內側車道狂飆，但車內的正、副駕駛竟都「呼呼大睡」，似乎沒有人在控制方向盤，驚險畫面讓人看了捏把冷汗，影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言開酸「自動駕死」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，本（4）月8日上午8時30分許，原PO行經國道五號南向約8.6公里處，目擊內側車道一輛白色特斯拉，車內的駕駛及副駕駛兩人皆在「閉目養神」，或是「測試特斯拉的自動駕駛功能？」，危險舉動讓他請副駕駛拍下畫面，不禁直呼「希望我沒有看錯！」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言開酸「自動駕死」、「自動找死模式啟動」、「這款車配備了自動撞死系統，很多人喜歡使用」、「人家說睡夢中離世是最安詳且不痛苦的」、「在睡夢中離去多令人羨慕」、「走的時候可以很安詳，祝福」、「工程車擊落器！」、「前方有事故車還是工程車就完蛋」、「7天後回家」、「你確定不是看到要載去陰間的車嗎？」、「這種的撞死都不冤，就怕他害別人跟他一起死」。

根據統計，截至3月28日，於高速公路上執行勤務的緩撞車及施工車輛共發生29件遭撞事故。警方指出，越來越多新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)，現有系統可輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔；但是駕駛人仍需注意行駛環境隨時視情況控制車輛，絕非交由車輛電腦「自動駕駛」。