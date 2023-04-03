國道一號中部路段，今天發生5起事故；警方提醒用路人，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。(警方提供)

清明連假今天第3天！國道一號北向彰化交流道路段及台中至大雅路段車多，行車秩序尚良好！今天至下午2時止共發生5件事故，無人受傷A3類交通事故3件，另兩件有人受傷之A2類交通事故；警方預下午3時起，將開始出現部分北返車潮，提醒駕駛人上路前請務必蒐集瞭解各項交通疏導措施。

警方指出，今天國道一號發生5起交通事故，分別為4時17分國1北向204公里國道客運自撞護欄事故，造成駕駛人及乘客共2人輕傷，另外為5時40分國1北向204公里單一自小客車自撞護欄駕駛人1人輕傷事故；A3交通事故部分均請當事人依輕微事故處理原則，盡速移至高速公路下安全處所，避免二次事故及影響交通。

警方表示，今日下午3時起，國道將開始出現部分北返車潮，提醒駕駛人出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

西螺交流道穿越橋改建工程至12月31日期間，將西螺南下集散道之車道數由原2車道配置縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形；呼籲行駛國一南向欲前往西螺地區之用路人，可由國一北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台一線前往西螺地區。

警方分流建議，南北長途走國3，短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。國1國3新竹至台南地區雙向：國1國3新竹系統－國3西濱－台61－台84－國1下營系統／國3官田系統。國1大雅至員林雙向：台中地區－台74－台74甲－台1－彰化地區。

警方呼籲用路人，出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如發現救護車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。