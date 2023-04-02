(高公局提供)

今（2）日是清明連假第2日，高速公路局表示昨日雪隧南向交通量是歷史前3高；另今日凌晨2點國1北向181.5公里處發生大貨車6小客車追撞事故，造成2死1輕傷。

高公局表示，昨日全日交通量120.9百萬車公里，國5交通量3.4百萬車公里，皆是年平均平日的1.3倍，其中，雪隧南向交通量是歷史前3高。

昨日下午國道壅塞路段包括國1南向湖口-新竹系統、三義-豐原、埔鹽系統-北斗；國3南向鶯歌系統-高原、通霄-大甲、中興系統-南投服務區、東山服務區-烏山頭；國5南向南港系統-坪林、蘇澳端等9路段。除了國1南向湖口-竹北、台中路段仍持續車多，其餘路段於昨日傍晚6點後已陸續紓解。至於今日0至5點交通量7.1百萬車公里，是平日的1.9倍；預估今日交通量120百萬車公里。

高公局表示，另查今日凌晨2點6分於國1北向181.5公里處發生1輛大貨車6小客車追撞事故，占用內線及中線車道，造成2人死亡、1人輕傷，於4點32分事故排除，未造成回堵。

公路總局表示，昨日省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台61線新豐路段至鳳鼻尾隧道路段，中部台61線龍井至中彰大橋南向、白沙屯路段南向，及東部台9線蘇花公路新澳隧道至南澳市區路段南向、台9丁線蘇澳至東澳路段南向等；公共運輸部分，昨日西部國道客運共行駛6002班次，疏運10萬5568人，疏運人數較去年同期增加1.5％；東部國道客運路線共行駛1594班次，疏運2萬8193人，疏運人數較去年同期增加10.1％。

預估今日出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路的北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲。主要省道幹道包括台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋；觀光景點易壅塞路段包括北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段。