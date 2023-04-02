今（2）日是清明連假第2日，國道1號狀況連連！除了凌晨2點國1北向有1輛大貨車6小客車追撞事故，造成2死1輕傷之外，上午又有小客車追撞、小貨車起火燃燒等事件，回堵5至9公里不等。

高速公路局表示，截至上午11點，國道全線交通量39.6百萬車公里，預估今日交通量120百萬車公里。上午國道壅塞路段主要是國1南向楊梅至新竹系統、王田至彰化；國1北向圓山至汐止；國3南向三鶯至高原、烏日至霧峰、中興系統至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇。

高公局表示，今日7點50分國1北向324公里處4輛小客車追撞，占用內線車道，8點14分排除，造成後方車流回堵5公里；9點28分國1南向277.5公里處小貨車起火燃燒，10點20分排除，造成後方車流回堵5公里；9點59分國1北向346.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，10點6分排除，造成後方車流回堵9公里；均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

預判今日下午重點壅塞路段是國1南向彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-石碇、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向儘量於12點後出發，國5用路人建議於下午5點後出發。