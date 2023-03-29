曾任海軍蘇澳艦艦長的上校郭恒為，擔任通信系統指揮部指揮官時，和所屬官兵外出用餐由大家一起分擔費用，但他卻拿發票報領公帳6117，檢方起訴後，一審依利用職務詐取財物罪判刑2年，二審考量他交回犯罪所得，維持2年徒刑，但緩刑5年，向公庫支付10萬元。可上訴。

郭恒為之前擔任海軍通信系統指揮部上校指揮官(2019年12月17日退伍)，2019年5月7日他餐敘費用自行負擔，竟指示下屬向店家索取發票，製作小額採購請購單、結報單，以「慰勞本部人員辛勞」名義，據以辦理主官行政費核銷而為行使，致承辦人員陷於錯誤，准予核發，不實請領4797元。

2019年9月5日郭男藉單位加班需要，指示不知情之下屬購買晚餐，取得店家已蓋妥印章之空白收據後，自行填載不實收據，偽以店家名義表示通訊指揮部購買餐點1320元旨，交由不知情之下屬製作小額採購請購單、結報單，以「人員派工誤餐」名義，不實請領1320元。

台北地方法院一審依公務員利用職務上機會詐取財物罪將郭判刑2年，褫奪公權2年，上訴後，台灣高等法院二審考量郭男所詐得財物5萬元以下，犯罪情狀尚屬輕微，對所屬機關之財務並未造成嚴重影響，故依貪汙治罪條例規定減輕其刑。

高院認為，郭男一時失慮，致罹刑典，犯後在高院審理時坦承犯行，並繳交犯罪所得，他應能知所警惕而無再犯之虞，因認暫不執行其刑為當，宣告緩刑5年。另為期被告能確實反省，建立正確法治觀念，命他向公庫支付10萬元，以收警惕之效。