菲律賓政府3日宣布新增4座美軍進駐基地的確切位置，其中3座位於呂宋島北部，必要時或可起到協防台灣的用處。對此，前立委郭正亮4日就表示，「現在就是怕美國會有戰鬥任務，他要在南台灣比較琉球，有一個同樣距離的基地，美國要放彈藥庫，是為了台灣」，引發討論。

菲律賓總統辦公室公布新增可供美軍使用基地的位置，有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省（Cagayan）一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一座陸軍軍營。位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地距離台灣僅約400公里。第4座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。

郭正亮4日在網路節目中提到，「菲律賓本來就有美軍，是美國要增加四個基地，其中有一個基地在卡加延省（Cagayan），距離台灣只有400公里」，郭正亮認為，現在大家在看的就是「進駐美軍有多少？量多少就會決定功能」，比如說是不是要把軍艦開到裡面常駐，如果只是一個偵查單位、後勤單位，那就是還好。郭正亮也提及，「可是現在就是怕美國會有戰鬥任務，他要在南台灣比較琉球，有一個同樣距離的基地，美國要放彈藥庫，是為了台灣」。

郭正亮也說，「卡加延省的基地就讓人家懷疑它的功能，它的功能有幾類？那就會變成非常嚴重的問題，是不是要放飛彈基地或是彈藥庫？還有會不會美國借台灣戰鬥機停在菲律賓機場？這就非常嚴重」，郭正亮最後坦言，「這兩個目前菲律賓都反對，台海戰爭對他來講最重要的是撤僑，他沒有必要被捲進去，菲律賓的政治跟軍事是親美的，但他經濟想跟中國大陸好，如果剛剛講的軍事功能菲律賓提供的話，後果會很嚴重」。