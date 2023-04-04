花蓮高農生物機電科3年級的潘正豪（右）雖然遭遇左眼失明、雙親離異等挫折，卻不向命運低頭，奮發讀書、利用課餘時間勤練考照內容，今年透過特殊選才考上國立大學。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高農生物機電科3年級的潘正豪，從小接連遭遇左眼失明、雙親離異等挫折，卻不向命運低頭，奮發向上努力讀書，維持班上前3名的成績、考上證照，透過特殊選才升學管道考上國立大學，往工程師的夢想邁進，今年因勇於突破逆境的態度，榮獲全國自強兒少表揚肯定。

潘正豪2歲時左眼因意外失去光明，生活變得比較不方便，但他卻不斷學習如何與受損的視力和平共處，坦然面對人生的挫折，沒想到，命運挑戰接連而來，國小時遭遇雙親協議離婚後，便和母親跟年幼的弟弟相依為命，一家3口僅靠母親工廠及擺攤的微薄收入維生。

潘正豪的母親每天凌晨4點就要出門工作，在毫無後援的情況下，只能帶著熟睡中的2名兒子一起出門，上學時間將人送到學校後，再到市場賣雞至中午。潘正豪不忍母親辛苦賺錢養家，便萌生要成為工程師翻轉家境的目標，升上高中雖然住在學校宿舍，但只要假日一到，就會回家分擔母親的工作並協助照顧弟弟。

潘正豪為了要成為一名工程師，高中求學期間，對課業絲毫不敢鬆懈，妥善利用時間讀書，保持班上前3名的成績，每天更利用課餘時間埋首苦練考照內容，陸續考取氣壓丙級、機電整合丙級及機械加工丙級等證照，去年在全國專題競賽機械群專題組獲得佳作成績後，今年憑著高中3年累積的成果，成功利用特殊選才考上國立中正大學機械工程系。

潘正豪談及家庭困境及左眼失明時坦言，一路走來難免遭遇不同眼光的對待，但「失明讓我看見更多的不一樣，面對生活，只有努力才能改變未來」。而他為了想成為母親和弟弟的依靠，面對種種困難與挫折，仍咬緊牙關堅持下去，這份堅定精神的精神，今年在家扶基金會強兒少表揚中，與22位獲獎兒少一同接受副總統賴清德的肯定。