「南拳媽媽」彈頭6日開心宣布，以遞補第一順位考上臺北醫學大學大數據科技及管理研究所。他表示，近年因為疫情影響，「小南拳媽媽」都在大陸忙商演，他則選擇留在台灣陪伴家人，更感謝天王周杰倫（周董）一路以來的支持相助，「我靠著杰倫哥的版稅，讓我可以好好過日子，照顧我的家人。」

他今日一接到錄取喜訊，忍不住激動落淚，馬上把好消息告訴周董等好友，彈頭開心說：「這幾年我沒有商演，但也沒有讓他（周董）失望，我會努力一直做事情幫助別人，他（周董）就是靠音樂幫助別人，太厲害了。」並透露，周董一聽聞喜訊後，依舊是酷酷性格，直說：「恭喜！」彈頭笑說，周董20年來個性都是這樣。

彈頭熱愛潛水，近期更趁空檔讀書，今日考上臺北醫學大學碩士。（彈頭提供）

彈頭前幾年隨周董、「南拳媽媽」跑遍全世界進行巡演，卻因為長時間忙碌、沒有休息，在2019年大病一場，發現他全身的心肺、肝等器官都衰竭，緊急住院治療，全靠專業醫護人員才撿回一命，他隨後一直思考還自己能做什麼、如何幫助身邊人，最後萌生起重拾書本，再度進入校園學習專業知識，希望未來進而幫助他人。

他表示，在讀書期間，遇到難題是很想跑出去玩，因此之前去潛水後，其餘空檔幾乎都拿著手機在K書，每次遇到問題會詢問身邊的醫生朋友，自虧：「朋友都快被我煩死，我就是這樣慢慢學經驗。」但起初一放榜後，他看到是遞補第一，心情很難過，「我都那麼努力了，怎還考不上」，幸好被通知遞補錄取，感性說：「謝謝杰倫哥、感謝楊峻榮楊總的提攜，他給予我人生非常重要的指點，最後我要謝謝方文山，他這次也是我北醫的推薦人之一。」

彈頭去年與交往7年的空姊女友貝貝分手，恢單後，他坦言，感情世界仍是一片空白，現在身邊只有好兄弟陪伴，完全沒認識新女生，「現在有年紀了，會想很多、有責任感，不會想戀愛。」