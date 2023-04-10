音樂天王周杰倫創出許多膾炙人口的歌曲，深受許多粉絲喜愛，影響力遍及兩岸三地。豈料，最近卻被發現他與旗下杰威爾公司控告大陸網易公司「不正當競爭」，有網友爆料網易多次侵權周董的音樂，包括以不到10元台幣私下販售周董歌曲，更低價推出200首歌曲大禮包海撈一筆，嚴重侵權行為讓不少粉絲支持提告。

據《中新經緯》報導，近日，廣州網易計算機系統有限公司、網易（杭州）網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司新增一則開庭公告，案由為不正當競爭糾紛，原告為周杰倫及杰威爾音樂有限公司，該案將於4月17日在浙江省杭州市濱江區人民法院開庭審理。

雖然並沒有指出具體開告原因，不過此事爆發便有些跡象可察覺端倪，先前有網友發現：「網易雲音樂為何突然失去周杰倫版權？」知情網友透露，網易雲起初透過騰訊音樂取得授權，但期間卻做出多項侵權行為，包括2018年私下以2元人民幣(約新台幣8.9元)販售改編翻唱版本的《半獸人》歌曲。

令人吃驚的是，網易雲趁著版權到期最後一天，趁機以400元人民幣（約1,772元新台幣）價格販售周董「200首熱門歌曲」組合海撈最後一筆，版權到期隔天還偷賣了7小時，如此過分的行為令許多粉絲網友表示支持周董合法維權。