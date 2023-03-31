馬英九抵達故鄉湖南長沙，與姐妹參訪母親秦厚修女士的母校周南中學。（照片由馬英九辦公室提供）

抵達故鄉湖南長沙 馬英九與姐妹參訪母親母校周南中學

根據馬英九辦公室發布的消息，前總統馬英九今天下午搭乘高鐵抵達長沙，首站即與姊妹們一同走訪母親秦厚修的母校周南實驗中學。

學校老師用一口流利的長沙話導覽，秦厚修女士生前擔任周南中學台灣校友會會長長達60餘年，因此在校史館內，有許多關於秦厚修女士的記錄，讓馬前總統與姊妹們深受感動。

校園外站滿了歡迎馬前總統的大陸民眾，大家雖等候多時，仍不斷熱情揮手高呼，馬前總統離開前也主動趨前，在馬路邊與對向車道的民眾揮手打招呼，高呼「謝謝大家」。

周南實驗中學原名為周南中學南校區，實行與周南中學一體化辦學的機制。學校建有教學樓、生活樓、餐廳等設施，配備有電子閱覽室、地理星空教室、信息3D教室、朗讀亭、3D打印機等，並有20間AI教室。學校有38個教學班，在校學生1700餘人，教師150餘人，有高級教師28人，一級教師107人，2022年秋季開始招收高一新生。