台南市政府向內政部營建署爭取「七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，投入2300萬元改善。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府向內政部爭取「七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，投入2300萬元改善。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府向內政部營建署爭取「七股區台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程」經費，投入2300萬元改善總長度達3.4公里，工程已完成，台南市長黃偉哲6日前往視察，他表示，這條道路經改善後，可為觀光客及賞鳥人士提供更好的道路品質服務。

每逢10月至隔年3月左右是黑面琵鷺及候鳥過冬的主要季節，位於曾文溪口的七股黑面琵鷺保護區，因良好的棲息環境而常有候鳥停留，吸引全台各地鳥友、遊客至賞鳥亭一睹黑面琵鷺風采。

台南市政府工務局在維護既有的生態環境下，提升用路人行車的便利性，辦理台61線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程，獲得中央支持補助經費，優化後的道路變寬敞，且中間排水設施也大幅改善。

黃偉哲今天前往視察，他說，許多人會到七股賞鳥、觀光，但聯接台61線、賞鳥亭的主要道路卻狹窄，而且排水沒有做好，為了改善這個情況，台南市政府與內政部合作，將連通道路優化，讓遊客抵達賞鳥亭更方便、順暢。

黃偉哲提到，另一條從七股鹽埕里通往極西點國聖燈塔的道路優化，也即將開工，市府會一步步，把偏鄉道路做得更好，讓不管是居民、農漁民或觀光客，都能夠享有更優質的道路品質。