民進黨中執會今天下午將正式提名身兼黨主席的副總統賴清德，代表民進黨參選第十六任總統，台南市長黃偉哲除寄予祝福外，也認為賴清德是沈穩的政治人物，沒有任何家族政治利益，或是在其他國家有經濟利益，可以經得起全民檢驗。

黃偉哲表示，對賴副總統在今天被民進黨正式公告提名成為總統候選人，內心充滿祝福，也希望賴副總統旗開得勝，「去一個字」，把副總統的副去掉，變成總統；也相信在台南市這不僅是市民朋友們的共同心願，也是全台灣民眾大家共同的希望。

黃偉哲認為，賴副總統的從政資歷，一向以來都相當完整且穩定，沒有反覆、沒有後悔，沒有年少的輕狂不懂事，也因此賴副總統是相當沉穩的一位政治人物，也是真的符合始終如一；這樣的一個政治特色，一定能夠得到市民及國民朋友們的認同。

黃偉哲還強調，全台灣都是賴清德的本命區，沒有一個縣市能夠獨好，其他縣市不好；其實每個區、每個縣、每個市都是重要的，因為第一台灣是一個生命共同體，第二每一張選票都是非常珍貴，賴清德過去是新北市出身，台南市成為他從政的一個歷程，因此南北資歷都相當完整；賴擔任行政院長、擔任副總統之後，更是全台灣跑透透，也沒有任何家族政治利益，或是在其他國家有經濟利益，所以這個部分他是相當穩定的，也可以經得起全民檢驗。