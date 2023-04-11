台南仁德滯洪池近年來栽種近千棵花旗木，吸引市民取景拍照。(台南社大提供／曹婷婷台南傳真)

目前正值花旗木盛開時節，台南仁德滯洪池近年來栽種近千棵花旗木，吸引市民取景拍照，台南社大樹公民與台南市政府水利局合作今天現場養護教學，除觀察記錄樹木生長、更換編號掛牌，重頭戲是幫忙鬆綁支架綁繩，讓花旗木大口呼吸，維持良好生長狀況。

仁德滯洪池由水利局負責管理，區域內的花旗木則由中華醫事科大栽種並認養，水利局負責養護，而今每年花季一到，上千株花奇木開花美景，成為一處賞花據點，該範例同時也開啟公私協力種樹、護樹的開端，不過，屢有民眾前來休憩賞花，發現隨著樹木成長，當初用於支撐幼苗長大的彈力綁帶逐漸過緊，讓不少人擔心花木生長情形。

台南市樹木保護委員、長期在台南社大培力樹公民社群的李武昌，因此與水利局溝通將仁德滯洪池列為課程實地教學場域，帶領學員進行現場實地學習，協力進行養護工作，由同學們逐棵記錄、觀察滯洪池區域內的花旗木、印度紫檀、洋紅風鈴木等樹種生長狀況，針對綁帶過緊的樹木進行鬆綁、支架重新綁帶支撐的動作，讓樹木可以有更多空間成長。

李武昌表示，他最擔憂的不是種樹的問題，而是後續養護工作是否妥適？他說，許多樹木幼苗支撐支架、綁繩常常是種後不理，導致綁繩勒束，甚至被樹皮包覆的情形發生，嚴重影響樹木正常成長。他也帶領台南社大學員從自家陽台、庭園走向公園，投入綠屋頂、社區公園的樹木養護，用所學的樹木照顧知識，協力人力不足的養護單位，讓樹木得到更多照顧。

今天不少學員親手幫樹木鬆綁束帶後，也忍不住吸了一口氣說，「感受到它們終於能大口呼吸了！」對於能親手做這件事，也非常有成就感。

南市府水利局表示，未來將持續與台南社大合作，仁德滯洪池除了盛開的花旗木，也設置鳥踏、昆蟲觀察箱等生態措施，希望能將滯洪池推廣成為一個戶外生態教室，發展更多元的生態特色教育。