韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT），於4日、5日一連兩天在台北舉辦演唱會，活動足足進行了3小時，共獻唱24首歌曲，最大驚喜莫過於成員HUENINGKAI連續兩天分別獻唱周杰倫的〈簡單愛〉跟〈七里香〉，標準的中文發音，讓粉絲驚呼之餘也跟著一起大合唱；另1位成員TAEHYUN則發下豪語表示，離開台北前一定要吃到牛肉麵。

TXT2019年出道，由平均年齡21歲的5位成員組成，以〈CROWN〉、〈Blue Hour〉、〈Run Away〉、〈Cat ＆ Dog〉、〈Sugar Rush Ride〉等MV締造破億觀賞次數的輝煌記錄，2022年展開首次世界巡迴演唱會，造訪共13座城市；第二次世界巡迴於今年三月從首爾啟航，第3站就選在台北南港展覽館舉辦。

演唱會以原創故事「追逐星星的少年們」為主軸，描述5位少年之成長故事，台北場不僅打造延伸舞台，距離搖滾區的粉絲超級近，還讓5位成員為了表演人氣歌曲〈LO$ER=LO♡ER〉乘坐汽車登場，並在〈Farewell Neverland〉驚喜重現首爾場所出現的大船，希望能為粉絲提供視覺上的極致享受。