采子今出席公益活動。（尤嬿妮攝）

采子之前因感情風波暫別歌壇，上月底出席活動宣布復出，支持與反對聲浪兩極，她今（9日）為「浪愛不痛」公益獻唱，受訪被問到此事，她一連鞠躬2次表達歉意，表示會虛心接受所有評論，「這2年我一直處於很自責的狀態，包含到我影響到很多人，甚至對某些人造成傷害，2、3年前我確實非常非常不成熟，對於所有影響到或是被我傷害到的人，真的很對不起。」鞠躬5秒道歉。

采子過去因參加《全明星運動會》人氣大漲，但沒想到卻和紅隊成員何孟遠傳出多角戀情、重挫形象，更為此消失演藝圈將近2年；她重整心情後日前宣告復出，被網友酸事發至今都沒道歉，對此采子今2度鞠躬表達愧疚，第2次更長達5秒才起身，虛心接受負面批評表示：「大家都有不同想法，也接受大家的指教，不太會去看（網路留言），盡量不要讓自己接觸太多。」

今是她復出後第一次公開演出，除了翻唱楊丞琳的〈仰望〉，也首度獻唱新歌〈再也想不起那時候的我〉，不少粉絲到場力挺為她加油，采子感動大喊很想念大家（粉絲），透露男友事前鼓勵她盡力就好，媽媽也力挺支持。對於復出是否已做好準備？采子說：「我覺得都是過程，也許準備好，也許沒準備好，但都是會發生，我都會去接受。」並表示與何孟遠、邱鋒澤都沒有再聯絡，「各自做好自己的工作」。