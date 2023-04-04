天使在西雅圖水手的主場展開3連戰，水手的大學長鈴木一朗也在現場，天使隊大谷翔平跑到外野去問候一朗。儘管大谷是當今世界最強的棒球選手之一，碰到一朗還是畢恭畢敬，靠近他之前就已經先脫帽，結果一朗忽然往回跑，大谷只好追著他到外野，多次向一朗鞠躬。

大谷最近對GQ雜誌說：「在我小時候，一朗對我而言，就像是現在這一代孩子們看著我一樣，把我當成偉大的偶像。一朗那時是日本的天王巨星，他有獨特的魅力。」一朗2001年在水手隊初次登上大聯盟，那時大谷翔平只有7歲，儘管大谷現在非常厲害，但是鈴木一朗在日本棒壇的地位仍不容挑戰。

一朗說過想要一輩子打棒球，他在2019年退役，現年49歲，4日在球場現身時仍穿著水手隊球衣。網友打趣說：「一朗永遠都會穿著球衣，到他90歲那年我們還會看見相同的畫面。」同時也有人趁機改圖寫道：「大谷確定要加盟水手隊了！」

大聯盟官推寫道：「Game recognize game.」比賽認出了比賽，也就是兩個偉大的棒壇人物相見。鈴木一朗在2001年獲選美聯新人王、MVP，當年他27歲。大谷翔平很年輕就赴美發展，23歲摘下美聯新人王，2021年他26歲時獲選美聯MVP。