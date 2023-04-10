Dawg, they're making this look easy (and grand) pic.twitter.com/NMyGJFuxos — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 9, 2023

坦帕灣光芒10日完成了對運動家的橫掃，開季9連勝，比數居然還跟前一場相同是11比0，連續9場都贏對手4分以上，持續推進大聯盟的百年紀錄！光芒累積75得分、18失分，開季9場淨勝分57分也是史上第3，僅次於1884年的聖路易栗色隊（78分）、紐約高譚隊（63分），前者已解散超過百年，後者就是現在的名門舊金山巨人。

二壘手布蘭登羅（Brandon Lowe）說：「一切事情完全遵照我們的意願來發展的，我們打得實在太棒了，希望能夠持續下去。」

光芒首局就有法蘭柯（Wander Franco）轟出陽春炮。4局下貝登寇特（Christian Bethancourt）在兩出局擊出內滾，因為運動家守備輕忽而逃過一劫，反倒攻佔了滿壘。布蘭登羅此時上來抓住第一球就全力大棒，滿貫全壘打！

運動家準備好被屠宰了，光芒第5局又有拉米瑞茲（Harold Ramirez）兩分炮，幾陣亂棒下來（全隊12支安打），從第4局開始每局都有得分，布蘭登羅單場5打點。反觀運動家全場竟只有1支安打，光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）去年擦身「完全比賽」，這場他7局只被敲1安，輕鬆入袋第2勝。

光芒開季接連橫掃老虎、國民、運動家，這3隊都是上季擺爛到底的球隊（合計305敗），讓光芒逮住機會創了紀錄。真正的考驗將在下個系列賽的紅襪4連戰開始，後面還有藍鳥3連戰。