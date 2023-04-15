When the bat meets the ball and goes over the wall thats A. Volpe 🤌 pic.twitter.com/nfozUcqDup — New York Yankees (@Yankees) April 14, 2023

JUDGE GOES DEEP RIGHT AFTER VOLPE WOW pic.twitter.com/khsVr0yfjz — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 14, 2023

洋基菜鳥游擊手沃普（Anthony Volpe）第一場大聯盟比賽就是本季開幕戰，可見球團多麼重視他，歷經14場比賽後，沃普今（15）天面對雙城終於打出了意義非凡的生涯首轟，讓全場洋基球迷興奮沸騰。

春訓表現相當突出的沃普，擊敗同樣被洋基寄予厚望的新秀游擊手培拉薩（Oswald Peraza），成功爭取開幕戰游擊手大位，也成為自1996年吉特（Derek Jeter）後，洋基最年輕的先發游擊手，但顯然沃普尚未完全適應大聯盟強度，這場比賽開打前，打擊率僅1成58、OPS值0.606。

連續2戰有安打演出後，沃普今天被安排在開路先鋒的位置，首打席他看上雙城先發投手瓦蘭德（Louie Varland）投出的第2顆球，順利達成生涯首支首局首打席全壘打的紀錄，當然也是生涯第一轟，這支全壘打飛向中左外野，飛行了394英呎，擊球初速為99.8英哩。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）慶祝小老弟首轟開張，跟著上演背靠背開轟戲碼，本季第5轟在美聯僅次於金鶯重炮曼卡索（Ryan Mountcastle）的6轟，與紅襪狄弗斯（Rafael Devers）、布蘭登羅（Brandon Lowe）並列，5局結束洋基暫時以2比0領先雙城。