本賽季首度造訪洋基主場，天使二刀流好手大谷翔平今（19）用本季第4轟，向洋基球迷送上見面禮，這發全壘打擊球初速高達116.7英哩（約187.8公里），讓美媒《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）簡直不敢置信，「球像子彈一樣射向了洋基牛棚。」

Shohei Ohtani with a two-run homer and the #Angels are up 2-0 in the first. Still nobody out. It's his fourth of the year and his fourth career homer at Yankee Stadium. pic.twitter.com/fWWQ7JW0jZ — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) April 18, 2023

Shohei Ohtani just hit a two-run HR in his first at-bat of the night off Clarke Schmidt. A bullet into the Yankees' bullpen. — Greg Joyce (@GJoyce9) April 18, 2023

前役開啟二刀流先發登板，可惜天空不作美，留下2局失1分的紀錄，防禦率王還沒坐熱就拱手讓出，但二刀流的好處就是還能用棒子替球隊貢獻心力，今天大谷翔平持續以先發第2棒DH登錄在天使打線，與老大哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）互換棒次，希望能一掃近況不佳的陰霾。

無畏現場洋基球迷的喧囂聲，大谷翔平首打席迎來得點圈打擊機會，在球數2壞球領先之下，看準洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）的紅中滑球，一棒轟往位於右外野的主隊牛棚，去年與大谷競爭美聯MVP的法官賈吉（Aaron Judge）只能眼睜睜看著球出牆。

大谷翔平這一棒讓天使取得2比0領先，也是生涯在洋基球場的第4轟，不過大谷向來作客洋基主場，打擊成績不是太好，在這場比賽之前的36個打數中只有5支安打，打擊率1成39是全美聯所有球場當中最低。