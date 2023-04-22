Shohei Ohtani strikes out the side in the first inning 😤😤😤



pic.twitter.com/CMf0XlEEEn — Ben Verlander (@BenVerlander) April 22, 2023

天使22日在主場迎戰皇家，大谷翔平擔任先發投手打第二棒，他7局102球無失分，僅被敲兩安，飆出驚人的11次三振，自責分率再降至0.64。此戰是投手戰，皇家祭出牛棚車輪戰，天使靠著華勒斯（Chad Wallach）兩分全壘打以2比0獲勝。

大谷此戰有些「反常」，首局從第一球開始就投得虎虎生風，先以98.7英里（158.8公里）四縫線K掉首位打者，接著連發5顆滑切球再K掉1人，後面以招牌指叉球得手，連續K了3位打者，而且全都是讓打者揮空三振。

皇家第2局仍是三上三下，第3局也因為雙殺打而三上三下，第4局雖然攻佔到二壘，仍舊因為雙殺打無功而返。第6局大谷再度表演連續K掉3位打者的戲碼，他控球狀況絕佳，好球帶邊緣的球都能投進去，讓打者不出棒也是吞K。

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）不巧又是在大谷登板時輪休，安森尼阮棟（Anthony Rendon）3打數無安打。大谷自己4打數1安打，幫助天使於8局下攻佔滿壘，可惜後面隊友連吞兩K無功而返。天使中繼投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）、基哈達（Jose Quijada）各投1局守住勝果，與大谷聯手完封皇家，大谷個人取得3連勝。