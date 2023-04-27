鈴木一朗現擔任水手隊特別顧問。（美聯社）

近年越來越多日本選手在大聯盟舞台發光發熱，美國體育新聞網站《The Sporting News》選出至今為止，大聯盟歷史上最佳的10位日本球員，水手傳奇球星鈴木一朗力壓二刀流好手大谷翔平，在這份榜單中排名第一。

曾擔任水手終結者的「大魔王」佐佐木主浩，大聯盟首個賽季以3.16自責分率、37次救援成功拿下2000年美聯新人王、《The Sporting News》將他排在第10位；同樣曾經效力水手並投出無安打比賽的岩隈久志排名第9；第8則是效力洋基7個賽季，現隸屬於日職東北樂天金鷲先發投手的田中將大。

幫助紅襪拿下2013年世界大賽冠軍，獲得該年美聯冠軍戰MVP的上原浩治位居第7；第6名為曾效力道奇、洋基的黑田博樹，7年大聯盟生涯有6個賽季至少出賽31場，《The Sporting News》稱讚黑田博樹是壓制力十足的工作馬；寫下4個大聯盟百打點球季、拿下2009年世界大賽MVP的松井秀喜排名第5；日職首位輸出大聯盟的強投野茂英雄，一度造成轟動的他排行第4；第3名是目前效力教士的先發投手達比修有。

在大聯盟效力19個賽季的鈴木一朗，比下大谷翔平位居榜首，《The Sporting News》評價鈴木一朗完成生涯3000安的偉業，是大聯盟有史以來最具影響力且最成功的國際選手，雖然大谷翔平過去2個賽季一直活在異次元空間，在合約年會打出什麼成績也讓人相當期待，只是目前來看，鈴木一朗依然是絕對的傳說，大谷翔平是一個將在未來誕生的傳奇。