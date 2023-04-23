天使球星大谷翔平吸引全球關注，不僅僅是因為獨步大聯盟的投打二刀流，行為舉止也相當受人喜愛，今（23）大聯盟因應當地時間地球日，在官方推特貼出了大谷翔平撿垃圾的影片，號召球迷一同為地球貢獻心力。

無論是去年底的世界盃還是本屆WBC（世界棒球經典賽），日本球迷賽後主動撿垃圾的畫面，引發了國際熱烈關注，日本球迷甚至還入圍了世界盃最佳球迷的獎項，作為日本人的大谷翔平，隨時隨地維護整潔也是稀鬆平常的事情，因此被選為大聯盟官方地球日的「代言人」。

大谷翔平過去6度撿垃圾的場景，全濃縮在短短16秒的片段當中，從小到幾乎看不見碎屑，大到快要被風吹走的紙片，都逃不過大谷翔平的視線，大聯盟搭配影片寫下：「好好珍惜地球吧，大谷翔平已經行動了！」留言引來粉絲讚賞。

球迷紛紛讚道，「怎麼能不愛大谷，這個男人是最特別的」、「我們可以從日本人身上學到很多東西」、「這就是為何日本是世界上最漂亮的國家」、「他有什麼做不到的事嗎？」拿下近期3連勝的大谷翔平，下次登板將會是28日對陣全大聯盟戰績最差的運動家，有望將連勝紀錄持續推進。