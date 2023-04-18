球迷在雨中觀看紅襪對戰天使。（美聯社）

天使隊球星大谷翔平就像一般人一樣，他也會被外套拉鍊給困擾。18日在波士頓因為大雨不斷，場內潮濕，大谷翔平登板兩局就沒辦法再投，他總共擊出兩支安打上壘，他在壘上想要穿上外套，但是幾次拉拉鍊都很不順利，美國主播笑說：「我們找到他不擅長的事了。」後來他乾脆把外套交出去不穿了。

天使隊18日以5比4打敗紅襪，總算在4連戰躲過橫掃，先發投手大谷翔平因為下雨只投了兩局，打線上兩位大將「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、安森尼阮棟（Anthony Rendon）雙雙缺席，大谷賽後說：「這不是我能控制的，我也無可奈何，只能繼續打。我覺得我可以回到場上，但我們不知道會延誤多久，我們內部也討論過。」

紅襪主場芬威球場湧入3.5萬觀眾，雙方4戰累積14.3萬人次的超高票房，紅襪前一個4連戰在光芒主場合計僅6.4萬人次。

而運動畫刊報導大谷翔平時稱：「這個棒壇最強男人向我們證明了，他並不是完美的。」讓球迷留言：「終於找到他是人類的證明了」、「大谷終究還是人，拉拉鍊像是4歲小孩」、「這是第一次大谷看起來像是正常人類」。