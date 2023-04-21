擠下道奇、教士暫時登上國聯西區王位，加上球隊陣容年輕有勁且充滿天賦，不免讓人對於響尾蛇的未來有著無限想像，今（21）日他們持續朝著年輕化方向發展，將本季表現不佳的資深左投「瘋龐」龐加納（Madison Bumgarner）擺進了DFA（指定讓渡名單）。

即便在巨人生涯尾聲成績下滑，響尾蛇仍以5年8500萬美元的代價網羅龐加納，卻換來先發登板69場投363.1局，僅有5.23防禦率，這還是龐加納處在運動員巔峰年紀時所繳出的成績，本季他依然沒辦法找回球感，16.2局中被敲出25安、投出15次保送，且只有10次三振，狂掉19分之多，龐加納4場先發中，響尾蛇苦吞了3場敗仗。

綜觀龐加納成績不佳的原因，首當其衝的就是球速問題，龐加納目前直球均速僅有89.6英哩，比起巔峰時期93英哩有不小落差，本季也創下生涯最差的11.1％三振率，只有6.3%的揮空率及21.5%好球帶外揮棒率，讓龐加納很難解決打者。

被放進DFA的球員，有讓渡、交易或是直接釋出3個選項，響尾蛇等於是放棄龐加納，而他剩餘3430萬美元（約新台幣10億4829萬元）的薪資，還是得由響尾蛇球團支付，不過這並不會算在團隊薪資的計算當中。