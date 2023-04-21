投資人對華府提高政府債務上限的談判感到擔憂，美國主權債的保險成本攀升至十多年來新高，亦給市場帶來壓力。

周四收盤，道瓊指數跌110.39點或0.33%，收33,786.62點。標普500指數跌24.73點或0.60%，收4,129.79點。那斯達克指數跌97.67點或0.80%，收12,059.56點。費城半導體指數跌0.10點，收在3,046.28點。

美國經濟數據疲軟，以及市場對債務上限的擔憂加劇，美國公債殖利率走低。

數據顯示上周美國初領失業金人數溫和增加，顯示勞動力市場正逐漸放緩。衡量大西洋中部地區製造業活動的指標在4月份跌至3年來新低。世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布領先經濟指數（Leading Economic Index）下跌1.2%，並創下2020年11月以來新低。

標普500指數11大類股普遍收黑，僅必需消費品類股微升0.06%。特斯拉重挫9.75%，對標普500指數的打擊最大，並拖累非必需消費品類股下挫1.48%，在標普11大類股中表現最差。

在下月初聯準會召開貨幣政策會議之前，市場將關注聯準會官員們陸續發表的談話。根據芝加哥商品交易所的FedWatch Tool，目前市場認為聯準會在5月會議上升息25個基點的可能性為86%，較周三的83.3%進一步升高。

達拉斯聯準銀行總裁Lorie Logan表示她正在評估聯準會在對抗通膨方面是否已經取得足夠的進展，所依據的三個指標包括通膨指標「進一步和持續」改善。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，央行仍將有更多的升息，政策利率將升破5%。

在此之前，在聯準會裡僅次於主席與副主席的第三號人物、紐約聯準銀行總裁暨「聯邦公開市場委員會」（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三表態，稱通膨仍處於「會造成問題」的水準，美國央行將採取行動降低通膨。

有聯準會「鷹王」之稱的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）日前亦表示聯準會應該繼續升息，因為最近的數據顯示通膨仍未消退，且可能繼續升高。

多位聯準會官員料將在本周結束前發表談話，然後在5月初發布政策決議之前，於4月22日進入靜默期（Blackout Period）。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.74：1。那斯達克指數下跌與上漲股數比為1.79：1。

標普500指數有23檔成分股創下52周新高、3檔創新低。那斯達克指數有58檔創52周新高、134檔創新低。

美國交易所成交量總計約99億股，過去20日均量為105億股。