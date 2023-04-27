第一共和銀行股價繼周二重挫49%後，周三再跌近30%，但美國監管機關迄今仍不願介入。他們在賭上個月向第一共存入300億美元的大型銀行們可以敲定協議，以確保第一共和不會倒閉並拿走他們的錢。

聯邦存款保險公司（FDIC）高層甚至討論了是否降低對第一共和銀行的私下評估，此舉將限制該地區銀行取得聯準會貸款的機會。

另一方面，幾家大銀行的高層對於涉入更多感到猶豫，因為這可能讓他們被損失困住。一些大型銀行認為只要他們繼續等下去，至少能拿回其中一些存款，且情況可能會比他們介入更好。

薛頓賀爾大學法學院（Seton Hall University School of Law）教授Stephen Lubben表示，人們對矽谷銀行（SVB）如何倒了感到有些不安，也許他們想看看第一共和銀行能否自己解決問題。主管機關也可能擔心，如果這個情況繼續下去，那麼下一個會是誰？也就是說，誰會在第一共和銀行之後陷入困境？

在11家大型銀行挹注300億美元存款後，第一共和的存款已經穩定下來。該銀行周一公布上季獲利超出市場預期，但也證實第一季存款總額暴跌逾1000億美元，並坦言正在考慮重整等戰略選項。

一名知情人士透露，該銀行正在考量所有可行的選擇，並希望美國政府提供協助，召集能在強化該銀行財務方面發揮作用的機構，包括私募股權投資公司和大型銀行。

據消息人士透露，早在上周晚些時候，美國監管機構就聯繫了一些大型金融機構，鼓勵他們自己再找找辦法支撐第一共和的財務。官員們在電話中亦提醒眾家銀行應做好準備，以防突發事件。

目前為止提出的援助辦法都沒能達成共識。彭博此前報導，第一共和銀行考慮向大型銀行出售500億～1000億美元資產，而這些大型銀行也能獲得認股權證或特別股。

FDIC已經表明不急於接管這家銀行，因為這會導致其保險基金再度承受數十億美元的打擊。

而對於那些潛在的救援者而言，上個月矽谷銀行和Signature Bank倒閉讓他們學到一件事，即耐心等待並在FDIC介入後再收購一家銀行或其資產，有時可以獲得最有利可圖的交易。在矽銀和Signature Bank被賣掉後，其買家的股票都大漲。