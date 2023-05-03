美國白宮今天表示，共和黨人敦促把削減開支當作調高債限與避免災難性違約的前提，總統拜登不會對此與共和黨人進行談判。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「這不是我們會協商的議題。」

拜登提議下週在白宮與共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）舉行危機會談，但他強調拒絕把共和黨削減開支的目標與通常沒有爭議的會計程序掛鉤，以允許政府提高債務上限。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說，如果沒有調高舉債上限，聯邦政府最早將在6月1日耗盡資金並陷入債務違約。

尚皮耶說，拜登願意商討「解決削減預算的程序」，但舉債上限問題應另當別論。

她說：「避免債務違約是國會的憲法職責。有鑑於國會現在時間有限，現在顯然唯一能避免債務違約的實際做法是，國會在不設前提下暫緩舉債上限。」

尚皮耶說，除此之外，拜登認為麥卡錫提議削減預算「不合理」且「危險」。

以微弱多數把持眾院的共和黨人已通過一項擬議中的法案，將同意提高舉債上債，以換取大幅削減一系列政府計畫的預算。然而，這項法案幾乎沒有機會在民主黨掌控的聯邦參議院過關。