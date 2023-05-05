繼美國區域銀行繼矽銀（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）和第一共和銀行（FRC）垮掉之後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於週三（3）表示，銀行現在非常穩健，但不到兩個小時，西太平洋銀行（PacWest）昨天已經墜落。今天輪到西方聯合銀行（Western Alliance）搭上雲霄飛車，不過，稍早西方聯合銀行否認了外傳考慮出售的消息，並聲稱英國財經媒體的相關報導「肯定是錯的」，並補充說，該行並未在探討出售，也未聘請顧問探索戰略選擇。」即便如此股票仍然重創39%。

JUST IN: Western Alliance $WAL falls 53% following news the bank is exploring a sale. pic.twitter.com/TLVb6TQBQN — Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 4, 2023

今天稍早（五）2名知情人士向英國《金融時報》（Financial Times）透露，該銀行的市值為20億美元（約新台幣613億）目前正在考慮戰略選擇，包括全部或部分業務的潛在出售。

這家總資產達到650億美元（約新台幣2兆）、總部位於亞利桑那州銀行在《金融時報》報導後下跌了多達45％，之後回升至跌幅39％。另一家讓投資者感到不安的西太平洋銀行昨天（四）宣布了正在探索其選擇。美國地區銀行的股票本週遭受了沉重的抛售壓力，這並未恢復人們對於銀行業的信心。

It is truly dire in regional banks this morning.$KRE, a regional bank ETF, is down 9%.$MCB is down 20%.$WAL stock is down 54%$PACW down 57%!!!!



Most regional banks are down 95-97% in two months. pic.twitter.com/b45epGYhu6 — unusual_whales (@unusual_whales) May 4, 2023

在週三的新聞發布會上，聯準會主席鮑爾試圖緩解人們對銀行業的擔憂，他表示自3月初「嚴重壓力」以來，整個行業環境「基本上得到了改善」。