未來通膨情勢及聯準會（Fed）升息走向不明朗，美國經濟壟罩不確定性。資深分析師警告，2023年股市反彈導致泡沫更加巨大，如今市場面臨一場「黑天鵝事件」，投資人逃也逃不掉。

商業內幕報導，資深技術分析師比爾曼（Jeff Bierman）說，目前股市反彈透露出令人不安的技術訊號顯示，資產價格的上行軌跡即將停止，特別是在比特幣、黃金、石油、債券和標普500指數成分股。

這些資產呈現正相關波動，比爾曼稱之為「自動序列相關」。他表示，這是一個很重要的看跌訊號，表明多個產業已經呈現超買。與此同時，投資人低估股市未來風險，太過樂觀，恐慌指數VIX在17上下徘徊，為近一年最低水準，顯示交易員「過度自信」。

比爾曼說，市場缺乏多元化，導致演變成一個無處可躲的黑天鵝事件，一個隨時可能因為外部災難性風險事件或任何因素而破裂的泡沫。

比爾曼在財報季剛開始時發出上述警告，大部分大型銀行表現都優於預期，但其他企業則令人失望，看空評論人士指出，鑒於當前宏觀逆風風險，營收預期仍過高，摩根士丹利頂尖股票策略師預期，未來幾個月營收會出現2008年以來最嚴重的衰退。

此外，銀行業動盪導致信貸緊縮，也衝擊企業及經濟未來展望，比爾曼呼籲市場為新一輪波動作好準備，若緊接而來的公司財報低於預期或令人失望，將出現很大的下行空間。