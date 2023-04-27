全球經濟都因為高通膨與高利率受苦，英國央行首席經濟學家Huw Pill認為，英國企業與人民需要接受變得越來越窮的事實，且應該要停止加薪或將成本轉嫁給客戶，才有可能改善問題，此言一出引發爭議，Huw Pill遭批評身為高薪的公職人員，卻在一般人的生活成本大幅飆升之際，告訴他們應該接受低廉的薪水，是非常愚蠢的一件事。

英國媒體The Telegraph報導，Huw Pill受訪時談到英國面臨的經濟危機，「物價上漲使整個國家變得更加貧窮，試圖抬高工資只會延長痛苦，人們需要接受他們變得更貧窮，並停止抬高價格維持實際消費能力，無論是透過更高的薪水或將成本轉嫁給客戶。」

目前英國的通膨率落在10.1%，是央行目標2%的5倍，而在過去的三個月裡，英國工資上漲6.6%，寫下疫情過後最快的成長速度，Huw Pill的發言在英國引發爭議。

英國總工會GMB union政策與研究負責人Laurence Turner表示，Huw Pill身為一個高薪公務員，卻告訴一般民眾應該要接受低廉的工資，這是一件愚蠢的事情。英國工會聯盟秘書長Paul Nowak批評，民眾要的不是「知識講座」需要的是一份能夠負擔生活的薪水。

英國小型企業聯合會（FSB）政策主席Tina McKenzie也批評，當小企業與居高不下的通膨戰鬥時，Huw Pill的發言當然激怒了大家。FSB主席Martin McTague也說Huw Pill的發言驚人的脫節，小企業已經盡可能吸收很多成本了。