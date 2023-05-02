美國聯準會去年暴力升息，雖成功遏止通膨繼續飆升，但也沒有因此回到目標值，反而因高利率造成經濟出現動盪，體質不佳的企業只能宣告破產，兩個月內美國就倒了3家中型銀行。對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）呼籲聯準會不要再升息，溫和衰退早就到來，墳墓已經快滿了，如果繼續升息，將引發非常嚴重的衰退。

綜合外媒報導，馬斯克上周末回覆前前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）的推特貼文時指出，聯準會的數據落後很多，溫和衰退早就到來。馬斯克甚至舉例，「煤礦中的金絲雀（美國矽谷銀行）不僅死了，連最堅定的礦工（瑞士信貸）也死了，墳墓很快就被填滿。」

馬斯克接著指出，如果聯準會繼續升息，將引發非常嚴重的衰退，「記住我說的話。」此外，馬斯克也提到，「透過特斯拉、Starlink與推特，我的腦袋可能擁有比任何人都多的即時全球經濟數據。」打臉外界批評馬斯克不是經濟學家，看法不具可信度的說法。

即使如此，市場上仍有許多人認為馬斯克的看法具指標意義，特斯拉的銷售數字能直接觀察到消費市場的景氣，推特的廣告投放數字則可以了解到其他企業營運狀況，如果廣告支出減少，代表企業普遍呈現悲觀情緒，透過SpaceX與特斯拉可以了解全球供應鏈的狀況與各零組件產業的景氣。