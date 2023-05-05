除了奧地利的Robert Holzmann，歐洲央行所有政策官員都支持了25基點(1碼)的升息，將ECB主要存款利率升至3.25%。自去年七月以來，ECB持續以75基點和50基點升息，現在首見小幅的升息。

由於歐元區20個成員國的通膨水準仍居高不下，歐洲央行在周四不得不表示，借貸成本將必須進一步上升。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在新聞會上說：「我們沒有暫停(升息)，這一點非常清楚」。

她補充稱，利率尚未具有「足夠的限制性」，仍無法將通膨壓低至歐洲央行設定的2%目標。她還提到了未來的「政策決議」，暗示歐洲央行可能還會加息不止一次。

一些在會議後接受採訪的政策官員表示，預計還會有兩到三次的升息。

在ECB宣布升息的前一天，美國聯準會同時也宣布升息25基點，聯準會也暗示，此次加息將是這一升息循環的最後一次。

Pictet財富管理的Frederik Ducrozet說：「我們預計ECB在六月會升息25基點，讓存款利率來到3.50%的峰值，並可能在七月最後再加息25基點，這將取決於美國銀行系統未來發展的情形」。

周四敏感的兩年期德國國債殖利率，以及歐元匯率都下跌；貨幣市場也稍微調低對利率峰值的預期，目前來到3.65%。

此外關於聯準會暫停升息，ECB將不得不跟著暫停的說法，行長拉加德表示不以為然，說ECB不依賴於聯準會。

此前市場押注於利率峰值將在9月達到3.75%，現在下調了預期。投資人目前認為終期利率在3.65%左右；這也顯示，投資人對於第二次升息有不同的意見。

北歐銀行的Jan von Gerich說：「我們認為，(ECB)今天傳遞的資訊，相當吻合於與我們分別在6月和7月再次加息25基點的預測」。

歐洲央行在周四還指出，從七月起，對於資產購買計畫的到期債券，將停止再投資。