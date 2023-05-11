女星伊能靜出道多年，依舊保養得宜，是演藝圈著名美魔女，近日有網紅曬出和伊能靜的同框照，只見在原相機的鏡頭下，伊能靜絲毫不輸給25歲嫩妹，讓網友都驚艷不已。

有時尚博主曬出之前在活動和伊能靜的同框影片，只見伊能靜穿上粉色薄紗小禮服，不僅身材保養得宜，臉蛋也是緊致無瑕疵，散發滿滿仙氣，兩人站在一起完全看不出年齡差距。

伊能靜和網紅同框。（圖／取自小紅書）

而該博主也忍不住表示「我覺得伊能靜姐姐的狀態比我還要好，自以為已經保養的很不錯了，沒想到姐姐太厲害了，活動見到伊能靜姐姐的時候覺得太美太年輕了，回去一查才知道原來和我媽媽年齡一樣大，歲月不敗美人」。

網友見狀也大讚「伊能靜簡直逆生長」、「不得不說明星的頭身比例是真的好」、「必須伊能靜贏了啊」、「明星就是明星，她的臉比你還小還精緻，不要比了，都好看」、「伊能靜的臉真年輕」，但也有不少人認為兩人都漂亮，且她還因為合照擺出禮貌腿，讓網友都誇她很有禮貌。

伊能靜55歲仍維持凍齡美貌，讓外界都稱羨不已，不過她之前才發文鼓勵大眾愛任何時刻的自己，提倡不要歌頌青春，反遭酸民諷：「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢」，對此，她高EQ反擊：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」。