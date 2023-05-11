小甜甜（張可昀）因虐狗疑雲和前夫隔空互槓，昔日閨密謝忻意外被牽扯進來，稱她曾把自己的狗「養死」，讓謝忻不忍了，撂重話不想再和她有交集，雙方正式在檯面上鬧翻，而謝忻稍早再次發文，強調相信小甜甜不會虐狗，但不能接受把狗養死說法。

謝忻發文表示，無論小甜甜的事件怎麼樣，她都堅信對方不會虐狗，但對於小甜甜重提她把狗養死一事，「不論動機為何，這不是事實，這個鍋我不再揹」，謝忻強調那時小甜甜只要離開台北到外地工作，都是她幫忙顧狗，即使她要從基隆往返台北，「餵吃餵喝、把屎把尿、陪玩送洗」她都沒拒絕過。

她透露當時小甜甜狗死掉，醫生的判斷可能是因為天氣、過胖、先天心臟問題或其他未知原因所致，她強調「無論如何，冷氣關掉只開水冷扇是甜甜當時對她家的指示」，最後卻被小甜甜簡化「我的狗被謝忻養死」、「因為謝忻把冷氣關了」，讓她直言「做人不可以這樣」。

至於她在和陳沂的對話中爆粗口，她也向大家道歉，「做出不好的示範，我真的感到很抱歉，無論如何，是我當時情緒太過低落，是我修養不到位，懇請大家原諒。」