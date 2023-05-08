聯準會在上周宣布升息25個基點，市場普遍認為這是該美國央行在這場抗通膨之役中的最後一次升息。在未來聯準會政策可能轉向的預期下，近來亞太國家貨幣走高，而美元指數回軟。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，截至亞洲周一上午，市場押注顯示聯準會在6月會議暫停升息的可能性超過90%。操盤手認為聯準會再次升息25個基點的可能性則不到10%。

聯準會暫停升息可能激勵美股走高，但對亞洲經濟增長的影響可能就沒那麼直接。法國巴黎銀行亞太區股票研究部門主管Manishi Raychaudhuri出具報告指出，目前聯準會的升息工作可能已經完成，但並不是所有已開發市場的央行都如此。雖然就外資流入亞股而言，亞洲貨幣持穩可能是個好消息，但短期內亞股可能更容易受到中國經濟情勢的變化所影響。亞洲的財報季令人失望，除了非必需消費品和科技股之外，各類股的業績表現都落後市場普遍預期。

雖然聯準會可能暫停升息，但日本最大投資銀行野村仍然維持對今年底MSCI亞洲（除日本外）指數的預測不變。野村策略師Chetan Seth在研究報告中表示，美國經濟衰退的風險隱約可見，但經濟放緩的確切時間難以預測。儘管如此，在我們的基本預測情境下，我們不認為亞洲股市會大幅下跌。在區域本身的利多因素支撐下，我們認為，亞洲股市若因美國經濟衰退的疑慮而下跌，便是投資人加碼亞股部位的機會。

UBS Global Wealth Management在報告中指出，亞洲國家的央行終於擺脫了跟上聯準會升息步伐的壓力。美國利率到頂是一個關鍵的轉折點，應該會為亞洲開始放寬政策敞開大門，某些經濟體已經有降息25～50個基點的空間，他並點名南韓、印尼和印度央行可能轉向寬鬆周期。

匯豐銀行認為亞洲貨幣表現不佳，部分因為市場對中國的信心不足，「對中國的信心仍然疲弱，或許反映出投資人對其經濟增長和地緣政治問題的缺乏信心」。

法國興業銀行表示，就歷史來看，在聯準會從升息周期轉向之後，並非所有亞洲市場都上漲。日本的情況有點不同，在這段「最後升息與首度降息」期間，東證指數平均下跌1%。就各別市場來看，我們觀察到與全球增長相關的市場，如日本、南韓和台灣表現不如較內需型的市場，如南亞和中國。