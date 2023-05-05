特斯拉的自動駕駛技術存在爭議，蘋果共同創辦人Steve Wozniak直言，如果你想研究特斯拉如何出錯，甚至如何殺人，那你就買台特斯拉就好，「所有的科技都有好的一面或壞的一面，應該避免往壞的方向前進。」

綜合外媒報導，Steve Wozniak參加CNN的Podcast節目暢聊人工智慧的應用與發展，並在談話中提到特斯拉的案例，他認為特斯拉主打的全自動駕駛是認真的，而且會實現，同時誇讚馬斯克為世界做了一些事情，包括推廣綠色能源。

曾經買過特斯拉的Steve Wozniak雖然狠虧特斯拉一番，但他最在意的其實是科技是否有被好好使用，「我相信任何強大的科技都有好的跟壞的影響，對壞的那面必須負起責任，多研究並做好準備。」S

Steve Wozniak強調自己痛恨科技被惡人利用，例如駭客竊取密碼或用垃圾郵件轟炸信箱，人們必須採取行動讓事態不要往可怕方向前進，「人工智慧需要監管，因為有人會拿來做壞事。」

事實上，沒有妥善使用特斯拉的自動駕駛技術，造成車主或乘客發生車禍的傷亡事件頻傳，早就引起正反兩面激烈辯論，美聯社2月就曾發布相關調查報導指，已經有19人車禍身亡，而他們當時駕駛的特斯拉都啟動自動駕駛技術。