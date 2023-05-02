市場普遍認為聯準會5月再次升息25基點已經成為定局，經濟學家和華爾街操盤手更感興趣的是聯準會在政策聲明中和主席鮑爾在記者會上將對接下來的利率動向釋出什麼樣的信號？而結果可能令他們失望。

如果聯準會在周三再度升息25個基點，其基準利率將站上5.1%，創下16年新高，也比2022年3月高出整整5個百分點。

經濟學家表示，鮑爾可能暗示聯準會正逐步接近備受期待的暫停升息，但是他未必會發出明確的信號來表明本周將是聯準會最後一次升息。反之，他可能強調若通膨居高不下、持續遠超出聯準會設定的2%目標，那麼央行就可能再度升息。

LHMeyer經濟學家Derek Tang表示，鮑爾會想告訴市場「不要鬆懈、不要太自負，如果我們認為有需要，我們仍可能進一步升息，只是我們還不知道是否必須這麼做」。

第一共和銀行（First Republic Bank）在周末倒閉，為美國史上第二大的銀行倒閉事件，但應該不會阻止聯準會在周三繼續升息。

第一共和銀行是過去兩個月來倒閉的第三家美國主要銀行，該地區銀行在周日晚間被監管機構接管，並隨即由摩根大通收購。

Tang表示，即使鮑爾強烈暗示聯準會將在本周會議後將暫停升息，他也可能強調聯準會不認為今年會降息。

儘管如此，根據芝加哥商品交易所的Fedwatch工具，投資人仍然預期到今年底聯準會將降息兩次。

投銀Evercore ISI分析師Krishna Guha表示，對於每一家「第一共和國銀行」或「矽谷銀行」，未來幾個月美國會有數百家中小型銀行變得更為保守，以盡量降低他們陷入同樣處境的風險，就某方面來說，這正是聯準會想要的，因為借貸和支出減少可能有助於緩解通膨。

部分經濟學家認為，隨著招聘和職缺減少，薪資增長也應該會放緩。聯準會應該會將關注焦點從失業率等往回看的數據轉向薪資增長等趨勢的走向。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，如果你忽略這一點，仍不顧一切地升息，那麼你很快就會發現自己正冒著「升過頭、嚴重升過頭」的風險。我真的認為我們現在已經步入誤區。