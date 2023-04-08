巴爾的摩金鶯8日在主場開幕戰對抗紐約洋基，觀眾展現驚人的熱情，通常洋基做為客隊也會獲得不少聲援，但是此戰全場45017人幾乎都是金鶯球迷。終場金鶯7比6擊退洋基，球迷呼聲震天，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「我們希望球迷喜歡自己的球隊，希望他們享受我們的比賽，這也鼓舞了整個城市。」

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）第2局被敲兩支安打加上四壞保送，又有二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）接球失誤，把雙殺打變成安全上壘，被金鶯拿走兩分。3局下金鶯靠著四壞保送與兩支二壘打再下兩城，取得4比0領先。

不過4局上半洋基寇迪羅（Franchy Cordero）轟出3分全壘打，將差距追到剩1分，第5局又有卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）深遠二壘打撈回兩分，洋基5比4超前。金鶯該局下半隨即以羅許曼（Adley Rutschman）安打追平，7局靠著安打與投手暴投超前。

9局上半洋基連續兩人吞K，賈吉（Aaron Judge）四壞保送，接著盜上二壘，再趁著投手暴投跑到三壘。金鶯出現失分危機，觀眾都站起來等待最後對決，結果雷佐（Anthony Rizzo）打成飛球出局，金鶯摘下主場開幕戰勝利！

金鶯自2018年以來3度吞下例行賽100敗，去年一口氣衝上5成勝率，在美東列強之中位居第4，把紅襪壓到墊底。今年金鶯開季與洋基都是4勝3負。