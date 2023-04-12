大谷翔平12日登板7局幫助天使以2比0擊退國民，同時改寫了隊史紀錄，他成為天使首位「連續10場先發失2分之內」的投手，打破名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）在1972-73年的的紀錄，距今50年了。大谷最近一次被對手打3分是去年8月22日對戰老虎，他上季自責分率是王牌等級的2.33。

「三振王」萊恩生涯送出5714張老K，至今無人能接近這個數字，他效力過天使8個球季，被譽為史上最偉大的投手之一，但是他投了27年卻沒有得過賽揚獎。

大谷去年開始增加使用滑切球（Sweeper），他是全聯盟最常使用這個球種的投手，大聯盟官網統計大谷投了超過1000顆以上。今年棒球經典賽，大谷以滑切球三振美國隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout），讓這個球種聲名大噪。

Ohtani v. Trout, #MLBFieldVision overlay



100.0 mph true 4-seamer with only 2 inches of horizontal movement



87.2 mph sweeper with 17 inches of horizontal movement pic.twitter.com/h8iszAOpng — David Adler (@_dadler) March 22, 2023

滑切球有滑球的橫向移動，進壘前會飄向右打者的外角。今年大谷的滑切球平均橫移18吋（45.7公分），事實上本壘板也才17吋寬，讓卓奧特這類右打者難以捉摸。這種球投得慢可以橫移更多，大谷則是同時將球速與橫移都保持在平均水準以上，均速約為84英里（135.2公里）。

大谷本人對於此戰的表現還是有點不滿意，他透過翻譯說：「從帳面上看很漂亮，但我沒有保持讓對手三上三下，我認為唯一的問題在四壞保送，這有點怪，因為我在牛棚試投的時候感覺很棒。」