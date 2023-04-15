Anthony Rendon still getting used to the new throwing meter pic.twitter.com/2mI52YhP8X — Fuzzy (@fuzzyfromyt) April 15, 2023

紅襪兩大主力杜瓦（Adam Duvall）、吉田正尚因傷脫離戰場，台灣好手張育成近期連續獲得先發機會，今（15）日以先發9棒游擊手之姿登場，雖然首安還是沒有出現，不過靠著天使三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）傳球失誤，幫助張育成在這場逆轉秀中有所貢獻，紅襪最終後來居上以5比3打退天使，捍衛主場勝利外，也終止了近期4連敗。

客隊來者不善，天使瑞福洛（Hunter Renfroe）敲出二壘安打，首局取得2比0領先，沉寂3個半局的紅襪終於有了反擊動作，4局下紅襪靠著失誤及二壘安打追回1分，2出局一、二壘有人，打擊棒次輪到張育成，他在球數2好1壞時擊出正面迎向阮棟的三壘滾地球，沒想到傳向一壘時力道沒抓準，天使一壘手傑克藍（Jake Lamb）無法掌握傳球路徑，讓張育成安全上壘外，同時紅襪也趁機跑回追平分，由於張育成本來是該局最後一個出局數，因此這分並不會記為張育成的打點。

6局下紅襪持續追加分數，康納王（Connor Wong）、張育成靠著觸身球保送上壘，2出局後瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）擊出三壘滾地球，沒想到阮棟再次出現傳球失誤，讓康納王跑回紅襪第4分，接著張育成再靠著天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）捕逸回本壘得分。

紅襪全場擊出5安比下天使11安，不過全場發生3次失誤，也讓天使付出慘痛代價，紅襪最終以5比3擊退天使，順利止住連敗。張育成此戰3支0吞下1K，獲得一次觸身球保送，連續2場有上壘記錄。