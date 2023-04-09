43歲韓國天然美女金泰希與天王Rain結婚6年，育有兩個寶貝女兒，升格母親後她的工作量銳減，上一部電視劇還要追溯至2020年，近期屢屢有復出拍戲傳聞，引起網友討論；金泰希今（9）日罕見在IG曬出高清自拍，展現她自信的美貌「我很滿意」，也證實她將帶著新作品重回大眾眼前。

金泰希從2017年結婚生女後，影視作品只有在2020年的電視劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，因此她何時重回幕前，一直是粉絲們最好奇的，而近日有韓媒報導指出，金泰希與飾演《黑暗榮耀》霸凌女的林智妍早就合作拍完電視劇《有院子的家》，預計在6月播出。

金泰希罕見更新IG，曬出滿意的高清自拍，更證實將帶來新作品回歸。（圖／摘自金泰希IG）

今日金泰希罕見在IG發文，上一次更新已經是半年前，她曬出兩張居家自拍美照，害羞地說，「隔了這麼久的自拍，我很滿意所以上傳」；自拍照中的金泰希畫著淡妝，頂著女人味長髮，臉蛋依舊是神顏，一雙水汪汪大眼睛和高挺的鼻子，清晰五官加上優雅氣質，完全不像是43歲的女人，與當年被封女神時期沒太大差別。

另外金泰希也補充說，這段時間她都把重心放在生活，最近將會帶來新作品和大家見面，所以從現在開始也會常常更新社群的。許多網友等到金泰希即將復出一席話，紛紛激動表示，「沒工作也請經常更新」、「高清自拍太香了，怎麼可以長得這麼漂亮」、「終於更新了，等不及看女神的新作品了」。