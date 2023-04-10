大陸在2020年4月9日宣布不讓陸生來台，至今滿3年，也造成我方連續4年不能招陸生，112學年學士班陸生將清零。對此，教育部長潘文忠今天表示，陸方採取禁止陸生來台策略，實在很可惜，我方將持續努力，希望陸生能來台就學。

國內大學陸生人數在105學年達到最高峰4萬1975人，其中包含學位生9327人、研修生3萬2648人。不過隨著兩岸關係緊張及疫情因素，大陸在2020年4月9日宣布暫停陸生來台，僅讓原本在台灣就學的陸生可留下來或升讀碩博士班。111學年，我國大專校院陸生人數僅剩3401人，僅是顛峰時期的8％。

陸生何時可以再來台？潘文忠今天在立法院教育及文化委員會專案報告「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處理，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」專案報告前，接受媒體採訪談及陸生來台議題。

潘文忠表示，我方立場始終一致，希望陸生來台求學，藉由兩岸年輕人交流機會，讓彼此有更多了解及認識。不過陸方採取禁止策略，這很可惜，也讓兩岸年輕人失去交流機會。

潘文忠說，教育部曾對陸生進行調查，他們對在台求學的滿意度，包括師資、設備等各方面，滿意度都七成以上，由此可見，大陸年輕人期待到台灣求學。

為讓陸生來台，潘文忠說，教育部、陸委會、海基會及陸生聯招會將持續努力，跟對方聯繫，以讓陸生可以來台求學。教育部對兩岸學生交流抱持正面態度。