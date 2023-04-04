桃園市長張善政去年底上任後，推行交通、教育等多項新政獲好評，最新民調顯示，張善政獲得70％施政滿意度，市民光榮感更以81.0％奪冠。粉專「綠能你不能」對此直呼，張善政團隊實現政策很有效率，是非綠陣營要好好學習的榜樣；反觀綠營不少議員才是阻礙桃園的關鍵因素。

《三立電視台》3日公布六都施政百日民調，桃園市長張善政滿意度70％、不滿意度20.1％、無明確意見9.9％。其中在「市民光榮感」的民意，也由桃園市以81.0％奪冠。對此，國民黨桃園市議員詹江村就在臉書發文，列舉民進黨近日狂批張善政的種種作為，直呼民進黨人「還在崩潰」。

「看到三立的民調，還以為他們是不是被盜帳號啊～竟然給桃園市政府這麼高的評價！」綠能你不能表示，如果看綠營那些搞笑的，例如猩猩狒狒傻傻分不清楚的修圖王祖賢，靠爸媽賣慘情勒政二代，說要監督結果任期只提一案的搞笑仔，就是阻礙桃園的關鍵因素。目前張善政團隊實現政策的速率很快、很有效率，只做事贏取民眾信任，是現在非綠陣營要好好學習的榜樣。

綠能你不能直言，少點權謀、多做一點事、堅持中道理性，一定能下架塔綠班。