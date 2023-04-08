詐騙案件層出不窮，手法日新月異，桃園市政府警察局大溪分局為加強推廣防詐觀念，杜絕詐騙案件發生，今日上午於「復興區羅浮多功能辦公廳」落成典禮活動，到活動會場設置犯罪預防宣導攤位，透過發送宣導品方式向民眾解析各類詐騙手法及防範之道，提升全民反詐意識。

為全力保障市民財產安全，桃園市長張善政打擊詐欺不遺餘力，也於活動會場推動「犯罪預防、由我做起」觀念，親自率領「桃園打詐隊」執行防詐宣導，提醒民眾謹慎防詐，提高民眾識別詐騙能力，同時也呼籲市民多留意身旁可疑人事物，若發現居家周邊有影響治安可疑情事，請立即發打110報警，共同維護社會治安。

詐騙案件層出不窮，近期政府普發6000元現金，已有詐騙集團假冒政府機關利用釣魚簡訊引誘民眾受騙上當。

大溪警分局提醒，民眾若接到陌生電話或訊息，應注意查證來源並提高警覺，特別記住政府不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾領取現金，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」原則，避免落入詐騙集團的陷阱。