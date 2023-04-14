苗栗縣農業處爭取電商業者 結合地方休閒農業產業再創商機

苗栗縣長鍾東錦14日宣布與電子支付平台合作共推休閒農業消費。（謝明俊攝）

苗栗縣政府農業處長陳樹義與電子支付平台合作共推休閒農業消費。（謝明俊攝）

即日起民眾前往苗栗縣休閒農業區遊玩消費都可以電子支付。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦14日宣布與電子支付平台合作共推休閒農業消費。（謝明俊攝）

苗栗縣是重要農業產能大縣，為了推動農業休閒商機，縣府農業處積極尋求電商平台投入合作，包括7-11賣貨便平台、台灣Pay、LinePay等電子支付平台，與苗栗縣11家在地休閒農業區業者結合，讓各地遊客來苗栗遊玩消費更為便利，不用帶現金，就可透過電子支付方式，一遊到底。

為迎接疫情解封後的休憩商機，苗栗縣政府積極推動農遊友善支付及雲端消費便利，縣長鍾東錦14日宣布縣內的休閒農業區業者，即日起與7-11賣貨便、台灣Pay和LinePay等3大電子支付平台合作，提供消費者享受台灣Pay20％現金回饋、7-11店到店免運費等好康，打造最便利的農遊友善支付環境及雲端消費便利，共同提升本縣休閒農業及在地青農的產業發展。

此外，縣府並與「7-11賣貨便」合作，將苗栗縣優質產品上架銷售，讓全台的民眾可以透過手機直接下單，並透過「7-11店到店」的服務方便取貨。

鍾東錦表示，越是輕鬆方便的消費購買方式，越能刺激消費，這次跟3大電商支付平台合作，能將苗栗的優質農特產品行銷到全國，此次更是縣級政府單位首度跟電商平台合作行銷，尤其台灣銀行的台灣Pay享有打八折的優惠，配合7─11賣貨便合作，來苗栗遊玩消費不用大包小包用手提，買完產品直接寄回家，希望透過此次行銷活動，吸引更多人前來苗栗旅遊、消費，將苗栗打造成為一個更美好的休閒觀光城市。

台銀經理盧建志說，「台灣Pay農遊苗栗輕鬆Pay共下來尞，享20％回饋」活動，即日起至8月31日止，民眾至苗栗指定店家消費，使用台灣Pay支付可享20％現金回饋；若是使用八大公股銀行的台灣Pay，再加碼優惠2％、共高達22％現金回饋。

農業處長陳樹義表示，縣府媒合「7─11賣貨便」，將苗栗的11處休閒農業區的優質農遊商品上架，提供苗栗業者為期3個月90天的不限量寄件免運費專案，業者也設置獨立免運費活動網頁，消費者在賣貨便平台下單訂購苗栗的產品，在促銷期內即可享「7-11店到店」的免運方案。想了解更多活動相關資訊請追蹤「苗栗休閒農業趴趴走」臉書粉專。