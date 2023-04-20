從19日下午開始降下的豪大雨，在短短24小時中，苗栗縣就降下2、3百公釐累積雨量，其中降雨量最多的三義鄉，足足降下314公釐，鯉魚潭水庫上游集水區的泰安鄉也降下250公釐雨量，原本19日蓄水率跌破3成的鯉魚潭水庫，1天就補進6百萬噸水，蓄水量迅速回升至32．37％，蓄水量持續回升，永和山水庫及明德水庫水位也有明顯上升，這波鋒面暫解苗栗縣用水困境。

苗栗縣在這波豪大雨中，從20日清晨開始全縣出現短時強降雨，累積雨量最多鄉鎮出現在三義鄉，從19日中午至20日中午為止，短短24小時就降下314公釐，雨量非常驚人。至於鯉魚潭水庫集水區域的泰安鄉及大湖鄉各有250公釐、卓蘭鄉也有183公釐。

苗栗縣鯉魚潭水庫因豪大雨帶來大量進水，水庫排沙作業排出部分沙水。（謝明俊攝）

鯉魚潭水庫蓄水率原本到19日為止，已經跌破3成以下，這場豪大雨一下，迅速為鯉魚潭水庫帶來豐沛進水，至20日中午一口氣補進6百萬噸水，蓄水量回升至32．5％，目前鯉魚潭水庫上游士林壩進流量為71／cms，以此進流量計算，每1天進流量超過600萬噸，對水庫蓄水有相當大助益。

苗栗縣鯉魚潭水庫因豪大雨帶來大量進水，水庫排沙作業排出部分沙水。（謝明俊攝）

至於永和山水庫蓄水全靠中港溪上游田美堰供水，上游集水區主要是南庄鄉的大東河及大湳河（蓬萊溪）流域山區，南庄鄉24小時累積雨量高達248公釐，至少可以讓永和水庫蓄水率由19日的40％，大幅回升，至少至50％以上，但由於受限於負責輸水的南埔圳管線過小，回升速度較慢，目前已回到41．2％。

明德水庫19日的蓄水率一度降至21％，明德水庫上游集水區的獅潭鄉，24小時累積雨量高達281公釐，也讓明德水庫蓄水量有明顯回升，至20日中午為止已回至28％。