李妍慧認為，民調是一時的，新竹市民隨時會鞭策提醒市府，施政的成績不是一時，時時刻刻要被檢驗。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安執政百日民調出爐，有6成民眾表示滿意，對此，綠營人士普遍不以為然，市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，高虹安上任至今，不僅選前承諾的學區重劃、關埔空橋打折跳票，都讓人感到高虹安帶領市政的無能為力、一籌莫展。

陳建名說，高虹安的施政另包含棒球場啟用、所有新竹市民關心的重大建設，如永恆之丘、台大湳雅院區、西濱、輕軌、大車站等前途渺茫、遙遙無期，這就可以代表她的施政成績了。

市議員劉康彥說，民調僅是施政參考之一，不是唯一。他也批評，高虹安長遠的施政方針模糊不清，用人做事更經常出紕漏，自己更忙著黨同伐異。市政能穩定，是因為公務人員優秀，和她的管理毫無關係。劉康彥也藉此呼籲，高虹安凡事應以市民利益優先，切莫淪喪於特定人士的利益。

楊玲宜表示，希望高虹安別再自欺欺人，沉浸於這份民調中，形塑高滿意度的假象。事實上大家仍然可以感受到、聽到地方上有許多基層的聲音，無論是對就近入學、慈雲空橋、棒球場何時可重啟等，市民仍然感受不到高虹安上任後對市政的用心，倒是一片自嘲自虧選了愛擺拍的市長，相當失望的聲音。

楊玲宜並建議高虹安少說多做，畢竟市政建設是需要累積養成的。目前有許多中央補助的市政建設案也必須要有具體進展，希望高虹安站在市民福祉優先考量，不要讓這些補助款案被迫收回，這會是市民最大的損失。

前市議員並表態參選下屆區域立委的李妍慧則說，最近各縣市首長的百日政績是熱門話題，高市長就任百日民調結果，要供市民檢驗，應該也有相當的壓力。

她說，對民意的積極回應是好事，在野黨一直希望新竹市更好，施政更有效率。希望高市府能在更短的時間內熟悉市政工作，找到正確的原因，用正確合理的方式來處理，多傾聽各種意見，不要浪費時間空轉或網路操作，這是大家的期待，也是對新竹市未來最好的方向。

李妍慧指出，民調是一時的，未來馬上還有其他媒體做的民意調查，新竹市民隨時會鞭策提醒市府，施政的成績不是一時，時時刻刻要被檢驗。