采子（中）今出席公益活動。（尤嬿妮攝）

采子之前因感情風波暫別歌壇，沈寂將近2年上月底宣告復出，今（9日）為「浪愛不痛」活動首度公開演出，獻唱新歌〈再也想不起那時候的我〉後，想起前些日子的心情，她忍不住在台上淚崩，受訪時更2度鞠躬道歉：「對於所有影響到或是被我傷害到的人，很對不起。」

她日前她被爆因情緒不穩而自殘，采子澄清表示：「手上的傷來自各種不同原因，例如我會上山下海潛水，緊張的時候會捏、摳手，沒有傷害自己的行為。」坦言復出很緊張，圈外男友和媽媽都給予支持鼓勵，接下來會繼續推出新歌。

采子去年8月與邱鋒澤的「原音兄弟」合約期滿後無法再唱舊歌，今問及此事，她委婉表示不會遺憾，「每個階段都會有每階段創作的樣子，包含我某程度上的變化，每個階段作品都是獨一無二」。有把握復出後回到以往的聲量？采子表示：「沒有想那麼多，以前就不太會考慮到這些東西，為支持我的人而唱，不會設立目標一定要達到什麼，特別感謝他們留在我身邊。」