為了減少泰國民眾糖量攝取，泰國政府2017年起對含糖飲料徵稅，第3階段加倍徵收今天起上路。泰國政府指出，徵收含糖稅後，健康飲料近幾年大幅增加，消費者有更多選擇。

泰國人嗜甜，飲料可說是甜死人不償命，在小吃攤吃麵，也常可看到泰國人加好幾匙糖進去。近幾年隨著健康意識提高，泰國茶飲店開始有減糖觀念，也由於政府開徵含糖飲料稅，有些廠牌開始推出減糖飲料。

泰國政府2015年調查發現泰國人平均每天攝取26茶匙的糖，是世界衛生組織（WHO）建議每日攝取量4倍，來源多半是含糖飲料，因此從2017年9月16日開始對含糖飲料課稅，希望降低泰國人的糖分攝取量。泰國是亞洲第一個對含糖飲料課稅的國家。

泰國政府規劃4階段徵收，逐段調漲，分別為2017年9月16日到2019年9月30日、2019年10月1日到2021年9月30日、2021年10月1日到2023年9月30日、2023年10月1日後。

第3階段原先應該從2021年10月開始，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，不少民眾經濟狀況受到影響，為了減輕民眾生活負擔，政府把第3階段實施時間延到今年上路。

第3階段從今天開始到2025年3月31日，每100毫升含有6克以下糖分飲料維持免徵含糖稅，每100毫升含6到8克糖分飲料稅從10分泰銖（約新台幣0.09元）提高到30分泰銖，每100毫升含8到10克糖分飲料從30分泰銖提高到1泰銖。

每100毫升含有10到14克糖的飲料從原先1泰銖提高到3泰銖，每100毫升14到18克糖飲料從原先3泰銖提高到5泰銖，每100毫升18克以上糖飲料仍維持5泰銖。

民族報（The Nation）報導，稅務局發言人納塔空（Nattakorn Utensut）表示，第3波調整應該對廠商衝擊不大，因為廠商多半已經做好準備，徵收含糖稅前，泰國大概只有200種飲料可被列為健康飲料（每100毫升含糖6克以下），現在已經約有1800種，代表消費者有更多選擇。