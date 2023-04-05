近期腸胃型感冒悄悄流行，讓人上吐下瀉，頗為難受，食藥署表示，腸胃炎感冒的治療重點是避免脫水，民眾可至藥局購買口服電解液來補充水分，但不宜飲用市售運動飲料，因為過多糖分恐加劇腹瀉。

食藥署在其臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，當身體出現上吐下瀉的警訊，應就醫檢查，以便對症下藥。此外，腸胃型感冒屬於病毒感染，抗生素主要是用來對抗細菌感染，因此不需要抗生素治療，目前並無專門治療腸胃型感冒的藥品，醫師開立的藥品大多用於緩解症狀及避免脫水；民眾應遵照藥袋標示服藥，不可為了完全止吐或止瀉而過量用藥，以免導致不良反應。

食藥署並表示，人體出現上吐下瀉時，就怕發生脫水現象，因此此時應持續補充水分，民眾可至藥局購買口服電解液，維持身體水分及電解質的平衡，但不建議飲用市售運動飲料，因為過多糖分可能加劇腹瀉。此外，腸胃型感冒急性期可先禁食，讓腸胃休息，再逐步從易消化的食物開始嘗試，例如吐司、粥。

外科醫師江坤俊也曾表示，因市售運動飲料多含糖分，而糖分有利尿作用，喝了含糖飲料，不僅沒有補充到水分，反而加速水分流失。